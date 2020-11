Napoli, Mertens omaggia Maradona: “Lo ricordo con un grande sorriso”

Il Napoli si impone sul Rijeka in Europa League nel ricordo di Diego Armando Maradona. L’attaccante azzurro Dries Mertens ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato un brutto momento per me e per tutte le persone che vivono qui. Per Napoli Maradona è stato importante. Dobbiamo tenere presenti i bei ricordi. L’ultima immagine che ho di lui è una persona sorridente, intento a divertirsi col pallone. Mi sono scusato con lui perché il mio nome vicino al suo non può starci. Proviamo a vincere anche domenica per superare questo momento. Non era una partita semplice anche per merito dell’avversario. E’ difficile spiegare cosa si prova: oggi c’era il sole e la giornata era triste… Oggi era dura mettere la maglia.