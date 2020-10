Napoli, paura contagio da coronavirus: l’AZ Alkmaar annuncia altri positivi al Covid

Brutte notizie in casa AZ Alkmaar e grande timore anche per il Napoli, prossimo avversario in Europa League. Il club olandese, infatti, tramite un comunicato ufficiale ha annunciato nuovi casi di positività al Covid-19 all’interno della formazione di Arne Slot.

Napoli, si teme contagio

“Nella giornata di martedì sono state rilevate nuovi casi di coronavirus all’interno del gruppo squadra. È attualmente in corso un controllo sull’entità dei contagi. L’AZ è in stretto contatto con KNVB, GGD e UEFA”. Queste le parole della società olandese che creano apprensione anche tra le fila del club azzurro allenato da Gattuso. Infatti, l’AZ Alkmaar sarà avversario dei partenopei giovedì al San Paolo e conta già ben 9 casi di giocatori positivi. Il protocollo Uefa, lo ricordiamo, prevede la disputa della gara qualora una squadra riesca ad avere a disposizione 13 giocatori, di cui almeno un portiere.