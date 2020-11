Napoli, Politano: “Non era semplice entrare con la testa giusta in campo”

Il suo gol ha permesso di sbloccare un match difficile sia per quanto visto in campo sia per le emozioni suscitate dalla scomparsa di Diego Armando Maradona. Matteo Politano è uno degli uomini copertina del match del San Paolo vinto dal Napoli per 2-0 sul Rijeka. L’esterno degli azzurri ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato importante vincere perché è stata una partita difficile. Non è mai semplice entrare con la testa giusta in queste situazioni. Dobbiamo migliorare nel fraseggio, evitando di perdere palloni banali. Soprattutto contro la Roma dovremo essere molto bravi. Ci siamo messi sulla strada giusta in Europa League. Ora vediamo con la Roma, che è una squadra in forma. E’ un momento difficile. Dovremo essere bravi noi giocatori a portare a casa un trofeo da dedicare a Diego