Napoli porta via un pareggio prezioso da Barcellona

Un 1-1 prezioso per il Napoli anche se, lo ricordiamo, non vale più la regola dei gol in trasferta

Redazione ITASportPress

ll Camp Nou il Napoli gioca con personalità e porta a casa un prezioso 1-1 nell’andata del playoff di Europa League. Sblocca Zielinski sfruttando un tocco smarcante di Elmas, nella ripresa il Barça cresce e trova il pari con Ferran Torres su rigore assegnato dal Var per fallo di mani di Juan Jesus. Ritorno al “Maradona” il 24 febbraio.

TABELLINO

BARCELLONA: Ter Stegen, Mingueza (82' Dest), Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba, Nico Gonzalez (65' Gavira), de Jong (65' Busquets), Pedri, Adama Traoré (65' Dembelè), Aubameyang (86' Luke de Jong), Ferran Torres. All. Xavi

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Fabian Ruiz, Anguissa (84' Malcuit), Elmas (84' Mario Rui), Zielinski (80' Demme), Insigne (72' Ounas), Osimhen (80' Mertens). All. Spalletti

Arbitro: Kovacs (Romania)

Marcatori: 29' P. Zielinski, 59' Torres rig.

Note: ammoniti Anguissa, Fabian Ruiz, Meret