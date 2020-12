Napoli-Real Sociedad diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-Real Sociedad si gioca oggi giovedì 10 dicembre 2020 alle 18.55 per l’ultima gara del girone d’Europa League. Una vittoria per garantirsi il primato del girone. Gli azzurri di Gattuso cercano un altro risultato positivo in Coppa per quella che sarà la prima gara nello Stadio Diego Armando Maradona.

Napoli-Real Sociedad, le probabili formazioni

Nessuno sconto di formazione nonostante il passaggio del turno appaia molto probabile. In campo i migliori con Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Anche gli ospiti proveranno a trovare i tre punti per passare il turno anche se dovranno fare a meno del gioiello David Silva. Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Barrenetxea; Willian José, Isak.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Moya; Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Barrenetxea; Willian José, Isak.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Napoli-Real Sociedad, sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League, si giocherà come detto oggi giovedì 10 dicembre 2020 in quello che è stato da poco ribattezzato stadio Diego Armando Maradona. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18,55. A dirigere la sfida sarà l’israeliano Orel Grinfeld. La partita sarà trasmessa da Sky, l’emittente che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport.

Per questa sfida è inoltre prevista la messa in onda in chiaro su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre). Per chi preferisse vedere Napoli e Real Sociedad in live streaming gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso l’applicazione Sky Go su dispositivi come pc, notebook, tablet e smartphone.

Le alternative sono rappresentate da Now Tv, ovvero il servizio live e on demand di Sky acquistando uno dei pacchetti proposti, ma anche il sito ufficiale di TV8 che proporrà il match in chiaro.