Napoli-Riejka diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-Riejka si gioca oggi giovedì 26 novembre 2020 per la quarta giornata del girone di Europa League. Azzurri impegnati al San Paolo in un match molto particolare dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. I partenopei vorranno fare bella figura per dedicarli l’eventuale successo.

Napoli-Riejka, le probabili formazioni

Formazione quasi fatta per il Napoli di Gattuso che dovrebbe scendere in campo con l’undici migliore possibile: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna. Ospiti che avranno un modulo difensivo con tre difensori e due esterni molto bassi, quasi a formare un reparto a cinque: Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Napoli-Rijeka si giocherà, come detto, oggi giovedì 26 novembre 2020 allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli. Calcio d’inizio fissato alle ore 21.00 con direttore di gara che sarà il turco Halis Özkahya. La partita degli azzurri di Gattuso sarà visibile in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

Napoli-Rijeka sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite l’applicazione scaricabile su smartphone, tablet e pc. Esiste poi un’altra alternativa che è rappresentata da Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati. In questo modo gli appassionati potranno seguire senza problemi la sfida di Europa League e godersi ogni momento della gara.