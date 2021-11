Napoli, Spalletti: “Frenati dal gol a freddo dello Spartak”

Il tecnico del Napoli Spalletti analizza il ko contro lo Spartak Mosca

"Il gol preso dopo pochissimo ci ha frenato". Luciano Spalletti commenta la sconfitta del Napoli a Mosca. "Non è facile riuscire a riprendere la gara dopo un gol a freddo. E' una situazione che ci ha creato difficoltà, ma poi ho visto la squadra reagire. La palla l'abbiamo giocata sempre noi ma non siamo stati sempre precisi. Siamo stati timidi nonostante avessimo il gioco in mano, ci sarebbe voluta maggiore decisione. Però nel complesso le intenzioni erano giuste. Pensavamo di poter gestire meglio, invece dopo la prima rete hanno potuto agire loro di contropiede. Sotto di due gol, poi, abbiamo iniziatio a esprimerci come sappiamo. Forse era tardi ma di sicuro abbiamo creato occasioni per poter pareggiare".