Napoli, Spalletti: “Importante essere credibili. Questa è la bici che volevo”

Il tecnico Luciano Spalletti analizza l'avvicinamento del Napoli al match di Europa League contro il Leicester

La vittoria contro la Juventus e la testa della classifica: il Napoli arriva al debutto in Europa League con il vento in poppa. Il tecnico Luciano Spalletti analizza in conferenza stampa l'andamento della sua squadra: "La cosa fondamentale, quando si fa questo lavoro, è essere credibili con i calciatori. Stiamo due mesi in ritiro dove cerchiamo di trovare qualcosa che sia stimolante per i calciatori, che li porta a dare il massimo ogni volta si indossa una maglia importante come quella del Napoli. Poi, a un certo punto, cambiamo atteggiamento? Sarebbe un comportamento che i calciatori stanerebbero subito, sarebbe un motivo per abbassare il livello di attenzione che dobbiamo avere. Non è come spingere un interruttore nel calcio, la devi costruire questa mentalità. Massima voglia di andare a ottenere il risultato più alto in questa competizione. La sfida al Leicester è gara di massimo livella, questa è la bicicletta che sognavamo di pedalare".