Napoli, Zielinski: “Bello segnare il primo gol allo stadio Maradona, ne voglio altri otto”

Il Napoli riesce nella sua missione: superare la fase a gironi. Gli azzurri conquistano il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Gli uomini di Gattuso sono riusciti a passare il turno in un gruppo complicato e la soddisfazione dei giocatori al termine della sfida cruciale contro la Real Sociedad è più che giustificata.

OBIETTIVI

Decisiva la rete di Piotr Zielinski per strappare almeno il pareggio contro gli spagnoli. Il centrocampista polacco commenta la sua gara ai microfoni di Sky Sport: “Segnare è sempre un piacere, soprattutto se è il primo gol nello stadio ‘Maradona’. Sono contento, ma contava di più il risultato. Abbiamo raggiunto la qualificazione, siamo tutti contenti. Il nostro obiettivo primario era superato il turno. Stasera non era facile, la Real Sociedad ha giocatori di qualità. Nella ripresa abbiamo sofferto un po’ troppo, ma alla fine passano le due squadre più forti del girone. Non credo si sia infuriato Gattuso, perché stavamo vincendo il girone ed è bello vincerlo. L’esultanza? Era per mia moglie che è incinta e sono contento di poter fare quest’esultanza per lei. Il prossimo anno ci sarà un altro Zielinski con noi. In questo campionato vorrei raggiungere quota 10 gol. Ne mancano 8, spero di riuscire a farlo”.