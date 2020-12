Napoli, Zielinski fa autocritica: “Ci manca cattiveria sotto porta”

Il Napoli resta al comando del suo girone dopo il pari contro l’AZ Alkmaar. Il centrocampista degli azzurri Piotr Zielinski commenta l’1-1 ottenuto in terra olandese ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente sono in buone condizioni. Stasera non ho fatto benissimo, a differenza del match contro la Roma. Cerco di migliorare sempre di più. Abbiamo bisogno di vittorie. Ho giocato maggiormente da mezzala e mi trovo bene, ma anche da altre parti mi trovo bene. Oggi ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta. Penso che questo sia il nostro punto debole. Abbiamo perso partite a causa di questo problema”.