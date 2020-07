Paura Siviglia: un caso di positività al Coronavirus. Salterà la sfida con la Roma

Brutta tegola in casa Siviglia. A pochi giorni dalla sfida di Europa League contro la Roma nei sedicesimi di finale, gli andalusi tornano a fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Infatti, come emerso da un comunicato diramato dallo stesso club, il club spagnolo avrebbe riscontrato una positività al Covid-19. La persona risultata non negativa al test sarà costretta a saltare il match contro i giallorossi. In generale spaventa il pericolo di un nuovo focolaio.

IL COMUNICATO

Queste le dichiarazioni del club: “Il Siviglia FC ha immediatamente informato tutte le autorità sportive e sanitarie competenti di questa circostanza, isolato la persona infetta, sospeso temporaneamente l’allenamento della squadra come misura preventiva e svolto attività di disinfezione presso le strutture, seguendo rigorosamente i protocolli stabiliti per queste situazioni”.