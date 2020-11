Pioli sprona il Milan: “Bisogna scavare ancora per arrivare alla sorgente…”

Vittorie a ripetizione e un’imbattibilità che non sembra conoscere fine. Il Milan si tuffa così in Europa League dopo aver consolidato la leadership in campionato con il successo di Udine. I rossoneri puntano ad allungare anche nel girone europeo, staccando il Lille, principale inseguitore.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza il momento magico della sua squadra in conferenza stampa: “Il nostro obiettivo è sempre quello di provare a comandare la partita e di essere sempre propositivi. E’ giusto mettere in risalto la gioventù della nostra squadra, ma la cosa più importante è essere maturi nello stare in campo. Veniamo da un periodo impegnativo con tante partite difficili. Siamo riusciti fino ad oggi ad ottenere ottimi risultati e a fare buone prestazioni, ma sappiamo di essere attesi da altre gare importanti. Quella di domani sera sarà una sfida contro una squadra forte che sta bene come stiamo bene noi e quindi adesso siamo concentrati solo sul prossimo impegno. Vuol dire che stiamo lavorando bene insieme e che diamo tutto. A me piace essere positivo, ma siamo solo all’inizio. Abbiamo appena iniziato a scavare un pozzo e fino a quando non raggiungi la sorgente non ti puoi fermare. Dobbiamo andare avanti così con impegno e serietà, perché c’è ancora tanto da scavare. Il Milan deve essere più preciso negli ultimi metri, dobbiamo migliorare dal punto di vista tecnico e delle scelte. Stiamo attaccando bene la profondità, ma possiamo essere ancora più pericolosi. I tanti elogi? Uno dei nostri punti forza è l’equilibrio. Sappiamo cosa va fatto in campo, ma anche che si può crescere ancora. Possiamo ottenere di più attraverso il lavoro e la nostra dedizione non calerà”.