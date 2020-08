Podolski carica l’Inter: “Ha tanta passione, può vincere l’Europa League”

Mancano poche ore alla sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk. Un match che vale l’accesso alla finale di Europa League. I nerazzurri partono con il ruolo di favoriti, ma gli ucraini sono una squadra insidiosa, capace di regalare brutte sorprese grazie al loro mix di fantasia, tecnica e fisicità.

FAVORITA

C’è chi intravede nell’Inter una seria pretendente per la vittoria finale della competizione. E’ il caso di Lukas Podolski. L’attaccante tedesco, campione del mondo nel 2014, ha militato con i nerazzurri nel 2014/15 senza brillare. Queste le sue considerazioni a Sky Sport: “L’Inter è tra le favorite per la vittoria dell’Europa League perché ha una buona squadra, coinvolge tanti giocatori e sono importanti la filosofia e lo stile dell’allenatore, che ha tanta passione. E’ per questo che sono tra i favoriti. Certo che mando un saluto ai tifosi dell’Inter. Ho passato poco tempo lì ma mi è piaciuto, ho conosciuto la città e alcuni nuovi amici. Ho bei ricordi anche se non era un periodo facile per l’Inter con i cambi societari. Auguro buona fortuna ai tifosi interisti. Vediamo chi arriverà in finale”.