Pogba avvisa la Roma: “Vogliamo alzare il trofeo dell’Europa League”

Il francese del Manchester United pronto al duello contro i giallorossi in Coppa

Sono ore caldissime sul fronte Manchester United e su quello Roma. Vigilia di Europa League per le due squadre che si affronteranno nella semifinale con l'obiettivo di andare fino in fondo alla competizione.

In un’intervista concessa al sito ufficiale dell’Uefa, PaulPogba, centrocampista dei Red Devils, ha parlato della partita di domani e dell’importanza che ha una semifinale di Europa League: "È una grande sfida, prima o poi ci saremmo dovuti affrontare. Ad un certo punto avremmo dovuto affrontare una grande squadra", ha spiegato il francese campione del mondo. "Abbiamo iniziato l’Europa League con la mentalità vincente e pensando di alzare il trofeo", ha ammesso con fiducia il Polpo ex Juventus. "Anche la Roma vuole vincere, non è arrivata fin qui solo per divertirsi. Dobbiamo dimostrare di volere il trofeo più di loro".