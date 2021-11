Poker Napoli al Legia Varsavia

Il Napoli sale a quota 7 punti nel Gruppo C di Europa League, scavalcando proprio il Legia Varsavia

Vince il Napoli in Polonia con un rotondo successo per 4-1 contro il Legia. Nel secondo tempo Zielinski, Mertens (entrambi su rigore), Lozano e Ounas ribaltano il vantaggio iniziale della squadra di casa con Emreli. Il Napoli sale a quota 7 punti nel Gruppo C di Europa League, scavalcando proprio il Legia Varsavia