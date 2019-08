Preliminari Europa League, Torino travolgente: Shakhtyor ko 5-0

Tutto facile per il Torino nell’andata del terzo turno preliminare di Europa League. La formazione di Walter Mazzarri, allo stadio Olimpico, ha travolto per 5-0 il Shakhtyor Soligorsk al termine di una partita senza storia. Adesso il ritorno in Bielorussia, in programma giovedì 15 agosto, sarà pressoché una formalità.

LA GARA – Pronti via e i granata sono passati subito in vantaggio, con Belotti bravo ad insaccare di testa sugli sviluppi di una punizione battuta da Baselli. Al 15′, ancora di testa, è arrivato il raddoppio di Izzo, mentre nella ripresa Belotti ha trovato la personale doppietta grazie alla realizzazione di un calcio di rigore al 63′, prima che De Silvestri (71′) e Bonifazi (76′) arrotondassero ulteriormente il punteggio.