Rangers, entrata killer di Roofe come Ronaldo a Cagliari: espulso!

A Glasgow stasera si è rivisto un fallo terribile, come quello di Ronaldo sul portiere del Cagliari Cragno di domenica scorsa. Stavolta lo ha commesso il calciatore dei Rangers Roofe sul portiere dello Slavia Praga Kolar. Il giovane portiere del club ceco, dopo l’intervento killer commesso nella ripresa della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League è caduto a terra ed è stato trasportato in barella sanguinante. Inevitabile il rosso dell’arbitro Grienfeld nei confronti di Roofe a differenza di quanto fece Calvarese alla Sardegna Arena. Due falli identici con diverse valutazioni e senza l’uso del Var per il direttore di gara di stasera.