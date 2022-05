Rangers fa l’impresa: elimina il Lipsia e in finale sfida l’Eintracht

Notte meravigliosa per il club di Glasgow che torna in una finale di coppa

Sorpresa a Glasgow con il Rangers che batte l'Eintracht 3-1 e accede in finale di Europa League che si giocherà a Siviglia il 18 maggio prossimo. Ibox è decisivo e i Rangers ribaltano il ko in Germania col Lipsia dell'andata: finisce 3-1. Scozzesi in gol nel primo tempo e raddoppio nella ripresa. Poi il 2-1 tedesco e infine il 3-1 definitivo. Dopo la vittoria di una settimana fa, l'Eintracht batte il West Ham (in dieci dal 19') anche al ritorno.