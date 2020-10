Real Sociedad-Napoli diretta e streaming Europa League, dove vedere il match oggi

Real Sociedad-Napoli si gioca questa sera giovedì 29 ottobre 2020 per la seconda gara del girone di Europa League. I padroni di casa cercano conferme dopo la vittoria della prima partita. Gli azzurri di Gattuso, sconfitti inaspettatamente dall’Az Alkmaar, cercano i primi punti.

Real Sociedad-Napoli, le probabili formazioni

Padroni di casa certi della loro formazione. Remiro in porta; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz in difesa; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu in mezzo al campo; Willian José unica punta. Napoli che proverà a scendere in campo con il miglior undici possibile. Ospina tra i pali preferito a Meret. Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui in difesa; Fabian Ruiz, Demme dighe di centrocampo; Politano, Mertens, Insigne alle spalle di Osimhen.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Dove vedere il match oggi in diretta e streaming

Real Sociedad-Napoli si disputerà, come detto, questa sera giovedì 29 ottobre 2020 nel palcoscenico dell’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastián. Fischio d’inizio alle ore 21.00. La gara di Europa League valida per la seconda giornata del Girone F sarà visibile per tifosi e appassionati su Sky che detiene i diritti del torneo ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Il match tra Real Sociedad-Napoli sarà inoltre trasmesso in chiaro su TV8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite).

Per chi volesse vedere la sfida di Coppa in streaming, ci sono diverse opzioni. Gli abbonati Sky potranno seguire Real Sociedad-Napoli in diretta streaming mediante Sky Go sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android. In alternativa si può vedere la gara anche dal sito di TV8 in chiaro.