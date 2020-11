Rijeka-Napoli diretta e streaming Europa League, dove vedere il match oggi

Rijeka-Napoli si gioca questa sera giovedì 5 novembre 2020 per il terzo impegno di Europa League. Gli azzurri fanno visita ai croati con l’obiettivo di rimettersi in gioco per il primo posto del girone (attualmente 3 punti su 6 ottenuti dalla squadra di Gattuso).

Rijeka-Napoli, le probabili formazioni

Formazioni decise da entrambe le parti con i padroni di casa che faranno affidamento su Nevistic; Escoval, Velkovski, Smolcic; Tomecak, Cerin, Lepinjica, Loncar, Stefulj; Menalo, Kulenovic. Il Napoli di Gennaro Gattuso, invece, vara qualche cambio rispetto al campionato. Meret in porta; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui in difesa. Demme, Lobotka in mediana; Politano, Mertens, Lozano a sostegno di Petagna.

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Escoval, Velkovski, Smolcic; Tomecak, Cerin, Lepinjica, Loncar, Stefulj; Menalo, Kulenovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Petagna.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Rijeka-Napoli si disputerà questa sera giovedì 5 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Rujevica, anche denominato Stadion HNK Rijeka, di Rijeka/Fiume. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le 18.55. La sfida di Europa League degli azzurri non verrà trasmessa in chiaro ma potrà comunque essere vista su Sky. L’emittente trasmetterà in diretta la gara Rijeka-Napoli. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre).

La partita Rijeka-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguirla mediante Sky Go sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Bisognerà scaricare la app per sistemi iOS e Android oppure semplicemente collegarsi sul sito ufficiale della piattaforma.

Esiste poi un’altra possibilità per seguire live la gara tra i croati e i partenopei. Ci sarà infatti anche l’opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre, a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite dell’Europa League.