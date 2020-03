Rinvio Inter-Getafe, Bordalas: “Scelta azzeccata non andare a Milano”

La partita tra Inter e Getafe era in programma giovedì 12 marzo allo stadio San Siro. Il giorno prima però, il presidente della squadra spagnola dichiarò che la sua squadra non si sarebbe mossa da Madrid. In Italia stava scoppiando l’allarme Coronavirus, mentre la Spagna cominciava a contare i primi casi di contagio.

BORDALAS – L’allenatore delle squadra spagnola Bordalas è tornato sul rinvio della partita durante un’intervista alla Gazzetta Dello Sport: “La decisione del presidente è stata incredibilmente azzeccata. Viaggiare in quel momento era tremendamente rischioso per tempi e luogo. Basta pensare a quello che è successo ad altri che sono andati a Milano, come il Valencia o il Madrid di basket. La presa di posizione del presidente è stata positiva per noi e per il calcio. C’era troppa gente che pensava che non sarebbe successo nulla e che bisognava continuare a vivere in maniera normale: il tempo ci ha detto che non era così, è arrivata la parola pandemia”.