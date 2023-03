Roma ai quarti in Europa League, fuori la Lazio dalla Conference

Destino diverse in Europa per le due squadre capitoline. La Roma esce indenne dalla tana della Real Sociedad e con lo 0-0 va ai quarti di Europa League dopo il 2-0 dell'Olimpico, la Lazio invece dopo aver perso all'andata va ko anche in Olanda contro l'Az Alkmaar 2-1 e abbandona la Conference League. All'Anoeta la Roma non subisce praticamente nulla per tutto il primo tempo. Gol annullato a Smalling per fallo di mano. Nella ripresa gli spagnoli spingono ma Rui Patricio è sempre pronto. Oyarzabal colpisce una traversa da distanza ravvicinata. E l'occasione più ghiotta per i padroni di casa. La Roma gestisce, finisce 0-0. Giallorossi ai quarti di Europa League. La Lazio dopo il 2-1 incassato all'Olimpico, perde con lo stesso risultato ad Alkmaar nel ritorno degli ottavi ed è eliminata dalla Conference League. La sblocca Felipe Anderson su invito di Zaccagni, rimedia Karlsson con un destro vincente dalla distanza. Attento Provedel su Mijnans e ancora Karlsson. Nella ripresa ci prova Pellegrini, pali di Reijnders (due volte) e Odgaard. Pavlidis la ribalta. Vietato fermarsi per la Lazio: domenica c'è il derby.