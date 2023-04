Roma, biglietti a ruba per la semifinale col Bayer

Il cammino europeo della Roma ha portato tanto entusiasmo nella capitale che adesso sogna la finale. Ieri ha preso il via la vendita libera dei tagliandi per la sfida al Bayer Leverkusen, segnando numeri incredibili. Il club ha registrato un boom di richieste per acquistare i biglietti. Insomma, i tifosi rispondono presente per la semifinale di Europa League in scena il prossimo 11 maggio, con la Roma che ospiterà il Bayer Leverkusen. Sarà la terza semifinale europea consecutiva, la quarta in cinque anni. Intanto dopo la sconfitta di ieri contro l'Atalanta, Mourinho deve fare i conti con l'infermeria. Dopo Diego Llorente out per un problema muscolare, per il match contro il Milan è in dubbio anche Paulo Dybala toccato duro ieri al Gewiss Stadium.