Roma, ce l’hai fatta: 1-1 con l’Ajax, è semifinale

La Roma fa l'impresa: è in semifinale di Europa League.

La Roma ce l'ha fatta: è in semifinale di Europa League. Piegato l'Ajax al termine del doppio confronto. I giallorossi sfruttano la vittoria in terra olandese, mentre in casa riescono a difendersi pur con qualche sofferenza. Ora la squadra di Paulo Fonseca se la vedrà con il Manchester United per puntare alla finale.