Roma-Cluj diretta e streaming Europa League, dove vedere il match oggi

Roma-Cluj si gioca questa sera giovedì 5 novembre per il terzo impegno del girone di Europa League. Si tratta dello scontro al vertice con entrambe le formazioni che hanno totalizzato 4 punti nelle prime due uscite di Coppa.

Roma-Cluj, le probabili formazioni

Squadre praticamente già decise per entrambi i tecnici. Fonseca farà giocare la sua Roma con diversi cambi rispetto al campionato. Spazio a Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Riposo, almeno all’inizio per Dzeko. Gli ospiti, invece, faranno affidamento su Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Roma-Cluj, match valido per la terza giornata del gruppo A di Europa League, si giocherà come detto oggi giovedì 5 novembre 2020 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio del match tra i giallorossi e i romeni è in programma alle ore 18.55. Si tratta della sfida tra le prime due del raggruppamento. Chi vince, fa un bel balzo verso il turno successivo.

Per vedere la sfida della squadra di Roma in tv occorrerà essere abbonati a Sky. Sarà infatti l’emittente a trasmettere l’evento. Sky ha acquisito in esclusiva i diritti dell’Europa League: in particolare, la gara sarà tra Roma-Cluj sarà visibile su Sky Sport Uno e sul canale 252 del satellite. Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su Tv8 della partita.

Esiste però un altro modo per vedere Roma-Cluj, ovvero in streaming. La partita dei giallorossi potrà essere seguita con Sky Go anche attraverso dispositivi mobili quali pc, tablet o smartphone. Basterà scaricare l’applicazione per godersi le emozioni della sfida di Europa League.

Come ultima ipotesi c’è anche Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky che offre, a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite dell’Europa League.