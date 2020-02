Roma, Cristante: “Importante vincere, ci serve fiducia per ripartire”

La Roma torna al successo dopo le tre sconfitte consecutive in campionato. La vittoria arriva in Europa League. Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante commenta l’esito del match ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo cercato di mettere in campo le idee del mister. Poi ci siamo abbassati troppo e abbiamo faticato a proporre il nostro gioco. Era importante vincere anche se con meno spettacolo, cercando di essere compatti e senza prendere gol. Con la difesa a tre è più difficile andare avanti e il mister mi ha chiesto di giocare in mezzo. Serve equilibrio per non prendere gol ed è quello che ci è mancato. Quando il momento sarà più tranquillo, ci dedicheremo ad altri dettagli. Non siamo la prima, né l’ultima squadra a vivere un momento difficile. Tanti elementi creano questi blocchi. L’importante è non prendere gol e ripartire dal risultato. Questo ci serve per ritrovare fiducia e riproporre il nostro gioco”.