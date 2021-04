Roma, Cristante: “L’Ajax può mettere in difficoltà chiunque. Sarà importante…”

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della sfida contro l’Ajax, valevole per i Quarti di finale di Europa League (QUI le formazioni ufficiali del match). Una partita molto importante per i giallorossi che in campionato stanno avendo un rendimento altalenante ma voglio comunque caratterizzare la stagione con un grande percorso europeo. L’avversaria è di quelle importanti e fare risultato darebbe grande blasono al club capitolino che ha estremo bisogno di rilanciarsi e mettere a tacere le voci che vorrebbero un ambiente in ebollizione. Queste le indicazioni date da Cristante nel pre partita:

“Loro sono molto forti in fase offensiva, hanno una gran velocità e possono mettere in difficoltà chiunque. La fase difensiva sarà importante in questo caso, dobbiamo migliorare un po’ dappertutto perché ultimamente stiamo subendo troppi gol: contro queste squadre è fondamentale difendersi bene, dovrà partire tutto da lì. Abbiamo preparato bene la partita, il mister ha studiato al meglio i nostri avversari: cercheremo di fare un’ottima gara”.