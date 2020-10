Roma-CSKA Sofia diretta e streaming Europa League, dove vedere il match

Roma-CSKA Sofia si gioca questa sera 29 ottobre 2020 con fischio d’inizio alle ore 21.00. Il match è valido per il secondo appuntamento del Girone di Europa League. Dopo la vittoria esterna del primo turno, i giallorossi cercano conferme per andare a punteggio pieno.

Roma-CSKA Sofia, le probabili formazioni

Padroni di casa della Roma che proveranno soluzioni alternative rispetto al campionato. Come fatto la scorsa settimana, Fonseca manderà in campo qualche riserva. Pau Lopez in porta; Fazio, Smalling, Juan Jesus in difesa; Bruno Peres, Cristante, Villar, B. Peres in mezzo al campo; Carles Pérez e Pellegrini a sostegno di Borja Mayoral.

Ospiti che si schiereranno con Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharè, Henrique; Sowe.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Smalling, Juan Jesus; Bruno Peres, Cristante, Villar, B. Peres; Carles Pérez, Lo. Pellegrini; Borja Mayoral.

CSKA SOFIA (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Mattheij, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Sankharè, Henrique; Sowe.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Roma-CSKA Sofia si disputerà, come detto, questa sera giovedì 29 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. La partita di Europa League avrà inizio alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico dell’ex difensore Daniele Adani.

La sfida europea Roma-CSKA Sofia sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno seguire la partita attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi Android e iOS, sia su personal computer e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma.

Esiste poi un’altra opzione per seguire la sfida dei giallorossi in Coppa, ovvero Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che acquistando uno dei pacchetti proposti, offre la visione delle partite di Europa League.