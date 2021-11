Roma e Lazio pareggiano 2-2 contro Bodo e Marsiglia

Girandola di emozioni in Europa League per le romane

Le romane impegnate in Europa League hanno pareggiato questa sera. La Roma dopo la batosta dell'andata in Norvegia, non riescono a imporsi sul Bodo nemmeno all'Olimpico: gli ospiti trovano il vantaggio nel recupero del primo tempo. Nella ripresa i gol di El Shaarawy con un bel destro a giro, Botheim di testa e Ibanez di... faccia! Negati due rigori alla squadra di Mourinho per mani in area non rilevate dall'arbitro. La Lazio chiude anche sul 2-2 a Marsiglia. Secondo pareggio di fila nel gruppo E per i biancocelesti, che impattano 2-2 al Velodrome e restano a -3 dal Galatasaray. Gol numero 160 con la Lazio per Immobile, miglior marcatore di sempre (staccato Piola). In avvio pericoloso Milik, che alla mezz'ora si procura e segna il rigore per la trattenuta di Acerbi. Infortunio muscolare per Lazzari, rimedia Felipe Anderson prima dell'intervallo. Al 50' Immobile entra nella storia biancoceleste. Palo di Under, Payet non sbaglia all'82' e colpisce la traversa nel finale.