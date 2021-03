Roma, Fonseca: “Abbiamo grande spirito di sacrificio. Sono innamorato di questa città”

Una Roma straripante domina contro lo Shakhtar. I giallorossi conquistano la gara d’andata degli ottavi di finale con un rotondo 3-0 e vedono la qualificazione ai quarti di finale.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo che loro ci avrebbero aspettati bassi puntando sul contropiede in cui sono fortissimi. Abbiamo aspettato il momento giusto per pressare. Penso che abbiamo fatto una partita molto buona difensivamente. Mancini sta giocando tutte le partite con grande sacrificio. Abbiamo giocatori molto stanchi, ma tutti vogliono giocare. E’ importante per un allenatore sapere che sono tutti pronti a sacrificarsi. Pedro non ha capito cosa volevo dirgli, niente di particolare. Conosco bene lo Shakhtar: è una squadra di grande valore. Hanno battuto il Real e pareggiato con l’Inter. Si chiude bene e riparte in contropiede. Questa squadra si abbassa e difende molto. Abbiamo una motivazione extra: i giocatori sono più motivati e concentrati. Sono innamorato della Roma. Mi piace questa città e amo i tifosi. E’ un grande piacere per me. Mi sto divertendo e sto imparando molto da allenatore della Roma”.