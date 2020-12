Roma, Fonseca ammette: “Errori da non ripetere, ora viene il difficile”

Una brutta Roma esce sconfitta contro il CSKA Sofia e subisce il primo k.o. europeo. I giallorossi sono apparsi poco lucidi in difesa e in attacco. In parte può aver influito anche il turnover esercitato dal tecnico Paulo Fonseca per far rifiatare alcuni giocatori chiave in vista dei prossimi impegni.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico giallorosso ha commentato il k.o. in terra bulgara ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo perso e non mi sono piaciute molte cose, ma abbiamo avuto tanti inconvenienti. C’era un avversario che si è rivelato efficace, noi due errori commessi che hanno portato ai loro due gol. Si sono difesi compatti, è stato difficile creare anche se abbiamo avuto occasioni. Ma non dobbiamo ripetere questi errori. Non è facile per i giovani. E’ una partita di Europa, con grandi responsabilità, ma sia lui che Bamba hanno fatto bene. Sono contento di loro. Vogliamo andare avanti, ora diventa più difficile e vediamo con chi dovremo giocare. Sono tutte squadre forti. Pellegrini e Veretout si sono allenati e stanno bene, più difficile recuperare Mancini. Ma i primi due credo possano giocare”.