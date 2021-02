Roma, Fonseca apre al tandem Dzeko-Mayoral: “Vediamo in futuro”

Buona la prima per la Roma: l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League si rivela decisamente positiva per i giallorossi. La squadra capitolina si impone per 2-0 sul campo dello Sporting Braga.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Una dimostrazione di grande spirito di squadra. Abbiamo avuto problemi con i difensori centrali, ma siamo riusciti a vincere. Dzeko ha giocato bene, Borja Mayoral è entrato bene. Tutta la squadra ha giocato bene. Non ho parlato con il dottore, domani valuteremo le condizioni di Ibanez e Cristante, sarà difficile averli con noi per domenica contro il Benevento. Dzeko e Mayoral insieme? Vediamo in futuro. La squadra sta giocando bene in questo modulo, non sono chiuso a giocare con due attaccanti ma vorrei avere la situazione in cui possiamo giocare”.