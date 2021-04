Roma, Fonseca: “Batosta pesante e io sono il principale responsabile”

L'analisi amara del tecnico giallorosso dopo il ko all'Old Trafford

Tante critiche stanno piovendo sul tecnico della Roma Fonseca dopo la batosta di Manchester. L'allenatore giallorosso ha così commentato la sconfitta per 6-2 all'Old Trafford: "È una sconfitta pesante ovviamente abbiamo fatto un buon primo tempo, non abbiamo resistito nel secondo. Abbiamo perso tre giocatori subito, il che ci ha impedito di fare altre sostituzioni. La ripresa è stata molto pesante. È difficile spiegare questo blackout,-riporta Gazzetta.it- siamo usciti dallo spogliatoio senza aggressività e sbagliando molto. Dopo il terzo gol poi non abbiamo avuto la forza mentale per reagire. Con lo United sarebbe stato difficile anche con tutti a disposizione, figurarsi senza la possibilità di fare cambi. Arrivare fin qui è stato comunque molto positivo, così come il primo tempo che abbiamo fatto stasera - ha insistito Fonseca - poi nella ripresa abbiamo sbagliato tutto. La partita l'avevamo preparata bene, lo dimostra la prima parte di gara". Fonseca non fugge alle critiche: "Io sono sempre il principale responsabile, non voglio creare alibi. Se si chiude qui il mio rapporto con la Roma? Vediamo. In questo momento è difficile parlarne. Dobbiamo essere equilibrati".