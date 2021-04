Roma, Fonseca: “Bella prova difensiva. Il mio futuro è in questo momento”

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca analizza la prestazione della sua squadra.

La Roma realizza un vero e proprio capolavoro eliminando l' Ajax ai quarti di finale di Europa League . I giallorossi vincono in Olanda e strappano il pari tra le mura amiche. Ora sfideranno il Manchester United per un posto in finale. Un risultato clamoroso.

Il tecnico Paulo Fonseca analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona partita difensiva. Abbiamo sempre controllato bene l'Ajax. In generale siamo stati bravi. Credo che abbiamo sofferto di più ad Amsterdam. Non sono mai arrivato alle semifinali, è un motivo d'orgoglio anche perché rappresentiamo l'Italia. Siamo molto soddisfatti. L'Ajax è una grandissima squadra. Abbiamo sofferto maggiormente all'andata. E' difficile affrontare una squadra così. Penso che abbiamo gestito bene la partita. Questa semifinale non cambia nulla nel mio rapporto con la Roma. Il mio futuro è in questo momento. Non sono minimamente preoccupato del futuro. Dzeko è motivato, sta giocando bene in questo momento".