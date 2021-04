Roma, Fonseca: “Contro l’Ajax la partita più importante della stagione. Gioca Calafiori”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata gara di domani di Europa League contro l’Ajax. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: “Tutti noi sappiamo che può essere la partita più importante della stagione. Abbiamo contro una squadra fortissima. È importante non pensare al match di Amsterdam. Voglio una squadra che vuole lottare, con atteggiamento che abbiamo visto nelle ultime partite. Una squadra che vuole vincere questa partita, contro una squadra fortissima come l’Ajax che intende portare via lo stesso risultato. Ma sono sicuro che i ragazzi avranno capito l’importanza di questo momento. “Il round non è chiuso”. Conosco la qualità dell’Ajax, loro verranno qui per vincere. E per noi è importante capire che il round non è chiuso. Dovremo essere concentrati. Fare la partita perfetta per passare il turno”.

“Sì, Calafiori giocherà domani. Ad Amsterdam è entrato molto bene all’andata. In queste partite i dettagli sono importanti. Noi abbiamo fatto la nostra analisi, come sempre. Ci abbiamo lavorato. È importante che la squadra resti concentrata in difesa perché loro sono forti offensivamente. i auguro si capisca che questa partita non si può sbagliare. Dovremo essere concentrati, emotivamente equilibrati. Ad Amsterdam loro hanno segnato, ma siamo rimasti equilibrati mentalmente. E l’abbiamo cambiata. È lo stesso equilibrio che voglio vedere in questa gara. L’Ajax aggredisce alto, lo fa sempre. In molti momenti uomo su uomo. E noi abbiamo curato questo aspetto. Siamo preparati ad affrontare la loro pressione alta. Sarà una delle chiavi della partita”.

“Fisicamente e mentalmente stiamo bene. La squadra ha capito l’importanza di questa partita, di questo momento. Poi abbiamo preparato la partita strategicamente come sempre. Per non lasciar fare all’Ajax quello che vuole”.