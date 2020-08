Roma, Fonseca deluso: “Io il responsabile, il Siviglia ha giocato meglio”

La Roma saluta l’Europa League e conclude mestamente la propria stagione. I giallorossi escono sconfitti per 2-0 dal Siviglia dopo un match giocato sotto i propri livelli abituali. Tocca al tecnico Paulo Fonseca analizzare la cause del k.o. dei suoi uomini.

LE PAROLE DI FONSECA

Paulo Fonseca si sofferma sulle ragioni della sconfitta della sua Roma ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto deluso. Devo ammettere che abbiamo meritato di perdere. Il Siviglia in questo momento è una squadra migliore rispetto alla nostra, ha giocato meglio e dobbiamo accettare la superiorità del Siviglia. E’ stato difficile giocare contro una squadra che ha fatto meglio. Devo dire che in questo momento è facile trovare spiegazioni per questo momento. Devo dire che il principale responsabile sono io, senza scuse, ma dobbiamo vedere la realtà. E la realtà è che il Siviglia è stato migliore di noi. Rifarei esattamente le stesse scelte. La squadra ha vinto quasi tutte le partite in questo momento, stavamo facendo bene con questo sistema e se avessi cambiato non sarebbe stata una scelta equilibrata. E’ difficile accettare la realtà ma dobbiamo accettarla senza scuse”.