Roma, Fonseca: “Difficile rimontare lo United. Mou? E’ un grande”

Sulla sfida al Manchester Fonseca dice che nel calcio tutto è possibile

La Roma domani dovrà fare una grande impresa per eliminare dall'Europa League il Manchester United che nella semifinale di andata ha vinto 6-2. Il tecnico Fonseca in conferenza stampa ha parlato della partita dell'Olimpico ma anche di Mourinho, nuovo allenatore della Roma la prossima stagione: "La Roma sarà chiamata a un'impresa: ribaltare il ko per 6-2 incassato giovedì scorso a Old Trafford nella semifinale di andata. Tre anni fa, in Champions League, i giallorossi riuscirono a eliminare il Barcellona ai quarti nonostante una sconfitta per 4-1 nell'andata del Camp Nou. "Non è facile vincere con quattro gol di scarto contro una squadra come il Manchester United - ammette Fonseca - ma le imprese impossibili nel calcio non esistono". Di fronte ci sarà un avvesario che domenica non ha giocato in Premier League contro il Liverpool. "Loro più riposati? Può essere ma sarà difficile come sempre. Lo United parte da un risultato vantaggioso ma noi vogliamo lottare fino alla fine". Poco spazio per la tattica in conferenza: "Roma a due punte? Lo valutiamo domani".