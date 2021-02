Roma, Fonseca: “Importante la competizione interna tra Dzeko e Mayoral”

La Roma non sbaglia e passa il turno contro lo Sporting Braga. I giallorossi volano agli ottavi di Europa League e domani conosceranno l’avversaria con il sorteggio.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona partita. L’importante è stato vincere gestendo i giocatori in vista della prossima gara. L’atteggiamento in questa situazione è importante. Penso che la squadra ha avuto il giusto rispetto per l’avversario. Dzeko? Vediamo cos’è successo. Speriamo non sia niente di grave. Domani lo valuteremo. Mi è piaciuta la sua prova, così come quella di Mayoral. La competizione interna tra di loro è importante. E’ importante la sfida col Milan, giochiamo contro una grande squadra. Sarà importante recuperare i giocatori. In Europa League sono rimaste squadre forti. Difficile sceglierne una in particolare”.