Roma, Fonseca: “Importante vincere, non è stato un match di qualità”

La Roma si impone sul Gent di misura nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca si sofferma sul match vinto ai microfoni di Sky Sport: “Penso che era importante vincere e non prendere gol. Non abbiamo fatto una partita di qualità. Era importante vincere e avere più fiducia. Era importante farcela perché era un momento difficile. Dobbiamo rischiare meno in questa fase della stagione. Quando la squadra non ha questo tipo di fiducia per fare un gioco simile, non dobbiamo rischiare tanto. Non sono chiuso ai cambiamenti. In questa stagione ho cambiato più che in tutta la mia carriera. In questo momento non dobbiamo cambiare molto, ma migliorare ciò che fa la squadra. Ho pensato anche di poter cambiare il sistema di gioco durante la partita, ma non devo dare segnali negativi alla squadra. Quando penso che abbiamo bisogno di cambiare sistema, non ho problemi. Se non difendiamo bene, non possiamo fare una grande partita. Possiamo difendere bene se abbiamo la palla. E se abbiamo la palla non dobbiamo difendere. Non è un momento facile per fare questo tipo di gioco. Dobbiamo avere la palla per avere una soluzione offensiva. La squadra ha optato per non rischiare molto. Carles Perez? Non è un goleador, ma un giocatore che può segnare molto. Oggi ha fatto una bella partita. E’ stato sempre coraggioso. Ha avuto una grande iniziativa”.