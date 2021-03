Roma, Fonseca: “Lo Shakhtar è forte ma non andremo in Ucraina a difenderci”

La Roma si appresta a tornare in campo, domani la squadra giallorossa affronterà lo Shakthar Donetsk nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’allenatore dei capitolini Fonseca ha parlato nella conferenza di vigilia: “Vogliamo vincere senza fare calcoli, non possiamo dire che domani ci concentreremo sulla difesa piuttosto che sull’attacco. Per me è difficile fare un’analisi sullo Shakhtar, so però che sono una squadra forte. In questa stagione ha battuto il Real Madrid e pareggiato con l’Inter, tutte le squadre hanno fasi meno positive – spiega Fonseca in conferenza – , ma nell’ultima gara ha vinto 4-0. Io devo essere più concentrato sulla mia squadra e su ciò che dovremo andare a fare in campo. E’ importante difendere bene ma anche fare gol. Se segneremo sarà più dura per lo Shakhtar. Non intendiamo difenderci e basta”.

