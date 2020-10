Roma, Fonseca: “Mancava il ritmo dei titolari, quanti errori negli ultimi metri”

La Roma non sfonda contro il CSKA Sofia. I giallorossi si confermano comunque in un buon momento di forma e restano pienamente in corsa per la qualificazione.

LE PAROLE DI FONSECA

Il tecnico Paulo Fonseca analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “I giocatori scesi in campo stasera non hanno il ritmo dei titolari, non c’è stata molta intensità offensiva. Spesso abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio e non siamo stati sufficientemente aggressivi. Smalling si è allenato pochi giorni, non poteva stare in campo per novanta minuti: vedremo come si sentirà in questi giorni per poi decidere se potrà giocare domenica con la Fiorentina. Borja Mayoral? Per lui è la seconda partita, è giovane e ha bisogno di adattarsi al nostro calcio. L’inizio di stagione è stato positivo”.In questo momento non possiamo gestire alcuni giocatori. La nostra prestazione è diversa. Per me è chiaro che la squadra gioca meglio. Abbiamo finito bene la stagione, ma sono fiducioso di quanto sta facendo la squadra in campionato. Abbiamo bisogno di un direttore sportivo vicino alla squadra.