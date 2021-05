Roma, Fonseca: “Persa finale a Manchester. Futuro in Italia? Sì ma…”

Il commento del tecnico giallorosso dopo il match contro lo United

Tanto rammarico per la Roma che non ha demeritato nella doppia sfida di Europa League contro il Manchester United ma non accede alla finale di Danzica. Queste le dichiarazioni dell'allenatore Paulo Fonseca, rilasciate ai microfoni di Sky: "E' difficile spiegare, abbiamo perso la qualificazione nel secondo tempo a Manchester. Oggi abbiamo fatto una buona partita. Credevo che era possibile arrivare in finale, anche giocando con lo United. Nei primi 45' a Manchester e oggi qui abbiamo provato che era possibile. Ma è difficile fare 4 gol qui contro una squadra come lo United. Abbiamo segnato 3 gol e abbiamo avuto opportunità di farne di più, loro con poche occasioni hanno segnato.

LE PAROLE DELL'ADDIO - "Per me è stato un grande piacere essere l'allenatore della Roma, un grande orgoglio far parte del calcio italiano. Ho imparato molto, quando è così bisogna vedere le cose positive. E ho trovato qui tante cose positive. Per me è stata un'esperienza ovviamente difficile ma molto gratificante. Futuro in Italia? Non lo so, mi piace molto essere qui in Italia. Mi piace il calcio italiano, ma dipende dalle opportunità ma vediamo".

MOURINHO - Sul futuro allenatore della Roma, Fonseca ha detto: "Sì, conosco bene Mourinho visto che siamo entrambi portoghesi. Non ha bisogno dei miei consigli anche se è stato molto corretto con me in questo momento".

DIMISSIONI - "Non ho mai pensato alle dimissioni, non sono una persona che si arrende. Ci sono stati momenti difficili, ma sono sempre stato focalizzato sul mio lavoro e sul migliorare la squadra. E' importante essere equilibrato, non ho mai pensato alle dimissioni".