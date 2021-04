Roma, Fonseca: “Siamo noi a crearci i problemi. Hanno creato una bugia clamorosa…”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita vinta dai giallorossi contro l’Ajax. Queste le sue parole:

“Una vittoria importante, dopo i tanti problemi con i giocatori importanti per la squadra. Importante vincere qui contro una grandissima squadra. I ragazzi hanno fatto una grande partita, il round non è chiuso ma la vittoria è importantissima. Molto difficile vedere la situazione di Spinazzola, stava bene e stava creando occasioni. Calafiori è entrato molto bene e ha aiutato molto la squadra. Penso che la squadra abbia capito che è un momento importante per noi. Vero che abbiamo avuto un problema difensivo ma la squadra ha avuto consapevolezza che potevamo fare gol qui. Ho sentito la squadra sempre con fiducia. Una partita di grande intensità e sofferenza, ma abbiamo fatto quello che abbiamo preparato e sono felice. Quello che mi dispiace è che tante volte siamo noi a creare i nostri problemi, come successo oggi. Per il resto abbiamo controllato bene e l’Ajax è una delle squadre più forti in Europa in attacco. Pellegrini ha fatto una grandissima partita, ha lavorato molto come tutti oggi. Non voglio alibi, ma non possiamo dimenticare che questa squadra è stata sempre tra le prime del campionato, devo anche dire che poi abbiamo perso giocatori che sono stati molto importanti durante la stagione. Io faccio il mio lavoro, non controllo le critiche e le accetto, quello che mi dispiace sono le bugie e questo non è positivo: in questo momento dobbiamo tutti supportare una squadra che rappresenta l’Italia in Europa. Questa settimana hanno creato un casino con una bugia clamorosa, che i calciatori mi hanno affrontato: è tutta una bugia, questa non è serietà”.