Roma, Fonseca: “Soddisfatto della prestazione, squadra unita. Sulla formazione…”

Un 3-0 in scioltezza per la Roma in casa dell’Istanbul Basaksehir che consente di tenere apertissima la porta per i sedicesimi di Europa League. Tutto si deciderà nell’ultima in casa col Wolfsberger e i giallorossi sono padroni del proprio destino. Ecco mister Paulo Fonseca dopo il match in Turchia: “Sono soddisfatto di quanto visto questa sera, principalmente per l’interpretazione del primo tempo: abbiamo disputato una buona partita, con coraggio. Tutti hanno fatto bene, la squadra è sempre unita e quando perdiamo palla vedo un recupero veloce. La formazione? Molti sono tornati da infortuni e ci sta che non siano ancora pronti fisicamente – ha continuato il tecnico Fonseca a Sky Sport -. Ci sono poche chance di cambiare, oggi c’era solo Santon di diverso rispetto alla scorsa gara. Pellegrini? Sta bene.