Roma, Fonseca: “Troppi errori nel passaggio finale, potevamo fare altri gol”

Si è conclusa la sfida tra Wolfsberger e Roma. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha espresso la sua opinione sulla condotta di gara dei suoi uomini. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo controllato bene, ma con troppi errori nel passaggio finale. Avremmo potuto fare tre o quattro gol in più. Possiamo fare meglio. Questo avversario pressa molto e non sempre sappiamo come salire per evitare questa pressione. Da un errore nel cambio di gioco abbiamo perso la palla da cui è nato il gol. Sono più dispiaciuto per i gol mancati. Turnover? Non abbiamo scelta, è difficile in questo momento fare giocare tutti i titolari. Abbiamo la prossima partita troppo da vicino”.