Roma, Fonseca: “Vogliamo passare il turno. Dobbiamo avere coraggio”

La Roma si prepara al ritorno dei sedicesimi di finale contro il Gent. La squadra di Fonseca andrà in Belgio forte dell’1-0 dell’andata, per il tecnico portoghese la qualificazione è tutt’altro che chiusa: “Vogliamo passare il turno. Per me dobbiamo prima concentrarci su quello che vogliamo fare domani. Dobbiamo giocare con ambizione pensando che il risultato sia sullo 0-0. Dobbiamo mettere il coraggio come con il Lecce e sappiamo che il Gent ha sempre segnato in casa e mai perso. Loro hanno grandi motivazioni. Il risultato è aperto. Noi dobbiamo pensare che è una gara importante per noi”.

KOLAROV – Riguardo alle condizioni di Kolarov, Fonseca ha risposto così: “Vediamo domani, ma Kolarov può fare tre gare consecutive. Non ci sono problemi per lui”.

EUROPA – Penso che tutti noi sappiamo che in Europa le partite sono più aperte. Questo tipo di competizioni si giocano a eliminazione diretta. Dobbiamo capire questo, non è una maratona. Per questo le gare sono più aperte. Mi piace quando il calcio è più aperto”.