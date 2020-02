Roma-Gent: le formazioni ufficiali

La Roma prova a riscattarsi in Europa League. I giallorossi cercano una vittoria importante contro il Gent per iniziare nel miglior modo la fase a eliminazione diretta e per allontanare la crisi dopo i tre k.o. consecutivi. I belgi, però, sono una squadra insidiosa. L’ultimo precedente tra le due formazioni risale al 2009/10. Fischio d’inizio all’Olimpico alle ore 21. Questi gli undici titolari:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko

Genk (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadjui, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus, Depoitre, David.