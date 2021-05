Roma, lacrime Darboe: “Io migrante sbarcato in Italia oggi ho coronato sogno”

La bella storia di Ebrima Darboe che debutta in Europa League con la Roma

In campo come un veterano il 20enne della Roma di Ebrima Darboe, centrocampista gambiano arrivato in Italia con un barcone dall'Africa e poi lanciato in prima squadra da Fonseca prima in Serie A e stasera in Europa League. Queste le parole del giovane talento ai microfoni di Sky: "Provato grandi emozioni e non so neanche come spiegare. Il mister mi ha detto che sono forte e di giocare tranquillo come in allenamento. Ho cercato di fare questo e giocare semplice per aiutare la squadra. Quando sono arrivato De Rossi mi aiutava tanto, anche Kolarov. Adesso tutti i compagni, sono più legato a Diawara che mi aiuta".