Roma-Ludogorets, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la sfida di Europa League.

Roma-Ludogorets si gioca oggi, giovedì 3 novembre 2022 alle ore 21 per l'ultimo appuntamento del girone di Europa League. Giallorossi che dovranno vincere per passare al turno successivo.

Roma-Ludogorets, le ultime

7 punti a testa per Roma e Ludogorets. Un vero e proprio spareggio per passare al turno successivo di Europa League. A spingere i giallorossi ci sarà l'Olimpico che darà quella carica in più alla squadra di Mourinho per portare a casa i tre punti. In caso di pari o sconfitta, i giallorossi scenderebbero in Conference League, coppa della quale sono detentori.