Roma, Mkhitaryan: “Non esistono avversari facili. Conta il passaggio del turno”

Henrikh Mkhitaryan è stato uno dei protagonisti della serata di Gent. L’armeno ha servito l’assist per il gol decisivo di Kluivert che ha lanciato la Roma agli ottavi di Europa League. Al termine della partita, il giocatore ha analizzato la partita ai microfoni di Roma Tv: “Sì, nella partita d’andata abbiamo vinto solo 1-0, non era facile però era abbastanza per venire qui e giocare il ritorno. Con questo campo era difficile fare di più, abbiamo giocato tre giorni fa. Abbiamo fatto il possible per vincere ma quello che conta è aver superato il turno”.

COMPETIZIONE TOSTA – “In questa competizioni non ci sono avversari facili, sono tutti preparati, sanno tutti giocare a calco, sanno tutti difendere e attaccare. Oggi tutti giocano a calcio, non si guarda più al nome della squadra”.